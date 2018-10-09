塔拉兹市逐渐成为哈萨克斯坦时装业中心

哈通社/塔拉兹/10月9日 -- "ASPARA Fashion Week"国际时装周近日在塔拉兹市拉开帷幕。

消息称，时装周第一季曾于今年5月在奇姆肯特市举行，为期四天的时装周吸引18个国家的33位服装设计师参与并展示了作品。

据了解，此次国际时装周由塔拉兹知名服装设计师、"Aspara"模特商学院院长阿伊达尔罕·哈利耶夫组织举办。

时装周首日，由哈萨克斯坦以及来自意大利、法国、乌兹别克斯坦等国家的设计师们展示了各自的服装作品。





值得一提的是，哈萨克斯坦国务秘书、国家妇女事务和家庭人口政策委员会主席古丽莎拉·阿布德哈勒科娃专程前往塔拉兹市，并出席时装周开幕式。

"国家总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫公布'精神文明复兴'规划的同时强调指出，民族传统习俗、语言、文学应随着时间的推移伴随着我们。今天的活动迎来了世界各地的设计师们。欢迎来到塔拉兹。"阿布德哈勒科娃说。

开幕式期间，江布尔州州长阿斯哈尔·穆尔扎赫梅托夫向参与国际时装周的所有设计师及贵宾们表示祝贺。





另外，为了宣传民族传统美食，还将举行"Damdi"、"Taraz food tourism-2018"民族美食展等活动。

【编译：冰山】