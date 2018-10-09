国际突厥学院与日本研究中心签署合作备忘录

哈通社/阿斯塔纳/10月9日 -- 国际突厥学院院长达尔汗·克德尔艾里9日同日本Tōyō Bunko研究中心教授Hisao Komatsu签署合作备忘录。

"我们很高兴与日本在科学领域合作关系正在得到改善。近日，日本学者Tomohiko Uyama先生在阿斯塔纳举行了演讲。众所周知，Hisao Komatsu先生也在去年举行了非常有吸引力的演讲。因此，我们再次对Hisao Komatsu先生的到来表示欢迎。"克德尔艾里说。

据了解，国际突厥学院与Tōyō Bunko研究中心之间的合作备忘录内容主要包括，图绝学领域联合工作、交流科学作品、分享优秀经验等问题。

"这将进一步加强日本突厥学、东方学领域同突厥世界的科学交流。此外，还将对突厥学领域研究起到推动作用。通过此次签署的合作备忘录，相信我们之间的举措将得到系统的实施。"国际突厥学院院长说。

会议期间，日本教授就"根据新的历史数据：Abdurreshid Ibrahim的工作与日本的关系"主题发表演讲，并讲述了有关20世纪初塔塔尔功勋人士的事迹。演讲由国际突厥学院和日本基金会联合组织，并土耳其语进行。演讲吸引突厥学科学家、国际组织代表以及媒体工作者参与。日本教授Hisao Komatsu主要研究塔塔尔功勋人士访问日本以及与日本穆斯林之间的关系。

【编译：冰山】