武契奇提议在贝尔格莱德开设哈萨克斯坦大使馆

哈通社/阿斯塔纳/10月9日-纳扎尔巴耶夫总统9日在总统府会见塞尔维亚总统亚历山大•武契奇。

会面期间，武契奇表达了我国能够尽快在贝尔格莱德开始大使馆的意愿。



"令人高兴的事，哈萨克斯坦和塞尔维亚两国的政治领域合作始终处于较高水平。此外，两国已在国际舞台上建立了合作关系。我在此感谢您对塞尔维亚以及在科索沃问题上所给予的支持。" 武契奇对纳扎尔巴耶夫总统说。



与此同时，武契奇强调了两国在经济领域合作的重要性。



"两国在许多领域具有很大的合作潜力。因此我希望我们能够进一步加强双边合作，增加双边贸易额。此外，我也希望并请求哈萨克斯坦能够尽快在贝尔格莱德开设大使馆。" 武契奇说。



值得一提的是，武契奇总统受纳扎尔巴耶夫总统的邀请，对哈萨克斯坦进行工作访问，并参加即将在阿斯塔纳举行的第六届世界和传统宗教领袖大会。



访问期间，两国将签署一系列重要文件，其中包括两国在打击犯罪方面的谅解备忘录，以及哈萨克斯坦社会发展部和塞尔维亚青年和体育部之间的相关文件。



此外，今日在总统府举行的会晤期间，纳扎尔巴耶夫总统授予武契奇哈萨克斯坦"友谊"奖章，而武契奇总统则向纳扎尔巴耶夫总统授予了该国最高级别勋章"共和国一级荣誉勋章"。



【编译：达娜】