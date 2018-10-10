突厥斯坦与阿拉木图之间将开通旅游列车

哈通社/突厥斯坦/10月10日 -- 据突厥斯坦州政府消息，突厥斯坦与阿拉木图市之间近期将开通旅游高速列车。

消息称，Turanexpress客运公司与TURAN TV电视台总裁罗曼•波塔别科夫近日访问突厥斯坦州并会见地区领导人詹塞伊特•图伊梅巴耶夫。会谈期间，双方就发展旅游业问题交换了意见。波塔别科夫指出，在州政府支持下将为地区旅游业发展作出贡献。



波塔别科夫说："非常高兴突厥斯坦州能够获得州首府地位。我在肯套市出生长大，因此为了向故乡付出一份力以及发展旅游潜力特意而来。11月，我们计划在突厥斯坦市与阿拉木图市之间开通旅游列车。其次，还将在TURAN TV电视台播放关于突厥斯坦州与突厥斯坦市历史古迹、优秀景点的宣传片、电影等。通过这一系列工作从而对突厥斯坦旅游发展作出贡献。因为，舒适的交通工具和信息可及性如今已成为游客们的刚需。"



在此之际，Turanexpress客运公司与突厥斯坦州客运和汽车道路管理局、旅游和对外关系局、内部政策管理局签署合作备忘录。



据悉，该旅游列车将于周五出发并于周日返回。目前每周将设有4班列车，往后将增至每日一班。此外，公司还有意在突厥斯坦市与奇姆肯特市之间开通客运列车。



【编译：冰山】