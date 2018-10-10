特朗普将在两到三周内任命新的美国驻联合国大使

哈通社/阿斯塔纳/10月10日 -- 美国白宫在本周二宣布，美国驻联合国大使妮基•黑莉(Nikki Haley)将在年底辞职。

白宫方面并透露，特朗普总统现已接受了前者的辞呈，并称黑莉大使对他来说非常特别，其在过去两年中于联合国代表美国工作"非常出色"。



据悉，黑莉是在9日上午与特朗普在白宫椭圆形办公室会面期间，向媒体宣布离职决定的。



消息称，特朗普表示，海莉大约6个月前跟他说了今年年底辞职的想法；关于继任者，特朗普称将在两三周内提出新人选。



当天的会谈中两人互相称赞，气氛非常融洽。



现年46岁的海莉是著名的美国印度裔女政治家。她39岁时（2011年）就成为南卡罗莱纳州州长，也是美国最年轻的州长。



特朗普刚刚参加总统大选时，海莉曾质疑他的保护主义观点，直到最后一刻才成为特朗普的支持者。



2016年11月，候任总统特朗普宣布将任命海莉为美国驻联合国大使。



在任期间，海莉代表特朗普政府采取强硬立场；美国退出联合国教科文组织、联合国人权理事会等都是在她的任上发生的。



【编辑：木合塔尔·木拉提】