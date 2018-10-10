纳扎尔巴耶夫总统宣读哈萨克斯坦对跨界水道问题的国家立场

哈通社/阿斯塔纳/10月10日 -- 联合国跨界水道和国际湖泊保护利用公约缔约国会议第八次会议10日在阿斯塔纳召开。纳扎尔巴耶夫总统在首次在亚洲地区举行的此次会议中通过视频向与会代表宣读了自己的呼吁书。

"具有全球重要性的这一会议首次在亚洲地区举行。缔约国家数量正在逐渐增加。因此，可以发现世界水资源利用问题的重要性得到增长。水是有限的资源之一。水资源短缺导致世界许多国家可持续发展受阻。而对水源的斗争已经成为地缘政治的工具，引发了许多分歧。世界上共有260多个跨界水域，其面积占据地球的一半，40%的世界人口居住在该地区。因此，水资源和跨界河流合理使用是国际关系领域中的优先事项之一。"纳扎尔巴耶夫总统说道。



总统指出，哈萨克斯坦支持该领域的政治、经济和环境措施，而在跨界水道和国际湖泊保护利用公约框架下，所有这些措施都将得到系统的实施。

"今天的会议将注重讨论多个重要的问题。借此机会，我想强调几点关于世界水资源问题方面的建议。第一，为人民和经济部门保障跨界水道水资源方面应全面使用创新方法。第二，全球水资源战略应以节水技术为基础。第三，应注重关注减少水道污染举措。第四，加强该领域的科学技术合作。尤其是，应特别注重专业工程师培训工作。因为，该专家们将致力于解决供水和生态领域的许多问题。当我们做到这一切时，我们的联合工作的效率将会得到提高。"纳扎尔巴耶夫总统说。



【编译：冰山】