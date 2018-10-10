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    13:56, 10 10月 2018 | GMT +6

    总统：阿斯塔纳已成为国际社会公认的和平进程平台

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    哈通社/阿斯塔纳/10月10日 -- 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在10日在第六届世界和传统宗教领袖大会上表示，阿斯塔纳已成为国际社会公认的和平进程平台。

    "非常荣幸在哈萨克斯坦迎接你们的到来。我就对该大会的顺利召开提供支持并出席会议的宗教领袖们、国际组织代表、政治家们和分析人士们表示衷心的感谢。在这里召开历史性的首届大会已过去15年，而今天我们在这里举行第六届大会。非常荣幸在这里看到一直以来参加大会的老朋友们。此外，欢迎首次来访阿斯塔纳的朋友们。"总统说。

    纳扎尔巴耶夫在讲话中介绍称，今年阿斯塔纳成功举办了首都阿斯塔纳20周年庆典。他同时还表示，这些年来，世界和传统宗教领袖大会已成为了阿斯塔纳在国际社会上的名片。

    总统指出，阿斯塔纳是为所有文化开放的欧亚大陆未来城市。目前，该城市已成为国际社会公认的和平进程平台。

    "过去3年，阿斯塔纳举办了多个国际级别大型活动。在这里通过的决议在国际社会上引起了广泛的响应。因为，这些决议在和平、合作、容忍和创作等方面至关重要。非常遗憾的是，当前的国际社会陷入动荡情况。今天在座的各位都对经济制裁、宗教间冲突、贸易战争和环境污染等情况表示担忧。"总统说。

    纳扎尔巴耶夫指出，当前的国际社会缺乏相互信任。

    【编译：小穆】

    标签:
    总统 黄金储备 世界和传统宗教领袖大会
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