哈萨克斯坦外交部门资深外交官访问中国

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 -- 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，在进一步实施2018年10月5日哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫总统在"提升哈萨克斯坦公民福祉：提高收入和生活质量"国情咨文中提到的积极外交政策的任务的框架下， 2018年10月10日至17日，以首任哈萨克斯坦共和国驻华特命全权大使（1992-1995）阿乌埃佐夫为首的哈萨克斯坦外交官协会分会（阿拉木图）代表团对中华人民共和国（北京和上海）进行非正式访问。

代表团还包括以下杰出哈萨克斯坦外交官：阿比尔加津，奥玛洛夫，努尔扎诺夫，谢伊杜阿利耶夫，奥斯帕诺夫，耶谢恩加利耶夫，努尔玛加穆别托夫，巴塔耶夫，那列索夫。



据悉，哈萨克斯坦外交官协会成立于2016年3月18日，隶属于哈萨克斯坦共和国外交部。该协会的成员是哈萨克斯坦外交部门前任的和现任外交官。 其主要目标是促进哈萨克斯坦共和国外交政策的实施，维护协会的权益，加强哈萨克斯坦世代外交官之间的连续性。





哈萨克斯坦代表团访问中国期间，由哈萨克斯坦外交部门的荣誉工作者和资深外交官以及曾在哈萨克斯坦共和国外交部中央办公室和哈萨克斯坦共和国驻华使馆任职的外交官组成的哈萨克斯坦代表团与中国公共外交协会的领导和成员举行会见。



双方指出，哈中关系已进入全面战略伙伴关系的新阶段。其主要推动力是两国元首之间建立了密切的个人联系和友好关系。这有助于推进定期举行高层会晤，以讨论双边合作问题和国际和地区的热点问题。现在重要的是进一步加强政治对话，加强经贸合作，对接"光明大道"新经济政策和"一带一路"倡议，扩大金融和投资机会，增加过境运输潜力。



此外，哈萨克斯坦外交部门资深外交官在北京和上海同哈萨克斯坦驻华大使馆和哈萨克斯坦驻华总领事馆的外交官举行会见。会谈期间，就哈萨克斯坦与中国发展全面战略伙伴关系的现状和前景展开了交流。举行此类会见有助于加强哈萨克斯坦几代外交官之间的联系，并有助于提高年轻外交官的专业素养和经验。在不久的将来，应更多地在哈萨克斯坦其他驻外机构举行此类会见。