劳动和社会保障部要求加快小额信贷资金使用进度

哈通社/阿斯塔纳/10月16日-今年，在纳扎尔巴耶夫总统的五大社会举措框架内，共和国预算向小额信贷领域拨款200亿坚戈。然而，目前资金使用进度较为缓慢。

劳动和社会保障部部长玛蒂娜•阿布勒哈斯莫娃表示，今年，共和国预算向城市小额信贷拨款60亿坚戈，向农村地区拨款140亿坚戈，将小额贷款的总额增至620亿坚戈，其中450亿坚戈为农村居民所用，170亿坚戈为城市居民所用。



"自年初来，我国共发放380亿坚戈小额信贷贷款，占计划总量的60%，其中105亿坚戈为城市居民所用，280亿坚戈为农村居民所用。在资金使用方面，阿拉木图市、阿拉木图州、西哈州、东哈州、北哈州和江布尔等州呈积极态势；而曼格斯套州、阿特劳州、阿克托别州和阿斯塔纳市等地表现较落后。"她说。



对此，阿布勒哈斯莫娃要求加快资金使用进度，并承诺将在年底前完成贷款发放。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统的五大社会举措之一为"扩大小额贷款数额"。该举措将为个体经营者和失业群众创业发展提供优惠小额信贷。对此，小额贷款总额增至620亿坚戈。



【编译：达娜】