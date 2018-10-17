哈萨克斯坦与奥地利将在打击犯罪领域展开合作

哈通社/维也纳10月17日 -- 哈萨克斯坦总检察长海拉特·霍加穆贾热夫17日同奥地利司法部部长约瑟夫·默泽举行会谈并通过了一项联合声明。

据外交部新闻处透露，该协议主要旨在加强打击犯罪领域的合作交流。与此同时，奥方愿意为哈萨克斯坦加入欧洲委员会法律援助领域公约提供支持。

奥地利司法部部长指出，考虑到奥地利目前担任欧盟轮值主席国，哈萨克斯坦在欧洲委员会方面做出的重要举措将是进一步加强法律领域双边合作的重要一步。

会谈期间，双方就制定刑事司法领域的双边协议以及包括哈萨克斯坦加入欧洲委员会公约等问题在内的法律领域相互合作重点问题进行了讨论。默泽会中高度评价哈萨克斯坦改革法律体系方面的举措。





另外，哈萨克斯坦代表团出席了于10月15-19日期间在联合国维也纳办事处举行的联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议第九届会议。

据了解，会议议程主要围绕改善打击跨国有组织犯罪相关立法、相互法律援助、司法机构间国际合作以及技术援助等问题。

会议期间，哈萨克斯坦代表团就为了落实纳扎尔巴耶夫总统于2018年1月10日和10月5日的国情咨文主要任务，从而在改善执法服务、提高有效性以及国家在刑事诉讼中就保护公民权利的立法改革方面主要成就进行了介绍。

会中，缔约国代表还了解到哈萨克斯坦在打击跨国有组织犯罪领域所实施的相关举措。与会代表还指出共同打击跨国有组织犯罪加强国际合作的重要性。



值得一提的是，《联合国打击跨国有组织犯罪公约》于2000年通过，2000年9月正式生效，现有189个缔约国。公约缔约方大会每两年举行一届，本届会议将审议公约各工作组工作执行情况，探讨建立公约审议机制，介绍开展涉及公约执行的国际合作及技术援助情况，并通过一系列重要决议。

【编译：冰山】