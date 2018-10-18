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    13:43, 18 10月 2018 | GMT +6

    拜巴尔斯苏丹清真寺翻修项目启动

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    哈通社/开罗/10月18日-据外交部新闻消息，拜巴尔斯苏丹清真寺翻修项目启动仪式在开罗举行。

    哈萨克斯坦驻埃及大使阿尔曼•伊萨哈里耶夫、埃及古文物部部长阿纳尼（Khaled al-Anani）、项目总承包商--阿拉伯承包商公司执行总裁穆赫辛•萨拉赫，以及议员、国家机构代表、记者、历史学家和当地居民代表参加了此次活动仪式。

    埃及古文物部部长阿纳尼表示，拜巴尔斯苏丹清真寺是位于开罗的第二大清真寺，对该国有着历史性的意义。

    "拜巴尔斯苏丹清真寺是哈萨克斯坦和埃及两国关系的象征。2016年，埃及总统阿卜杜勒-法塔赫•塞西在对阿斯塔纳进行访问期间，两国领导人签署了这项联合开展清真寺翻修项目协议。" 阿纳尼说。

    哈萨克斯坦大使就该项目的开展对埃及政府表示了感谢，并表示出身于哈萨克草原的埃及苏丹拜巴尔斯，成为了两国历史关系的象征。

    "我感谢埃及政府对我们共同遗产的保护和重视。我相信拜巴尔斯苏丹清真寺将成为埃及另一荣誉象征。"大使说。

    值得一提的是，根据协议，该项目总价为1200万美元，哈方将为此提供450万美元，而埃及将提供1亿埃及镑资金，整个翻修工程将持续18个月。

    【编译：达娜】

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