哈萨克优秀文学作品将被翻译为中文出版

哈通社/阿斯塔纳/10月19日 - 据中国驻哈萨克斯坦大使馆官方微博消息，《哈萨克优秀小说精选集》《哈萨克优秀诗歌精选集》中文版翻译出版签约仪式10月17日在哈萨克斯坦共和国驻华大使馆举行。

哈萨克斯坦国立翻译中心与中国民族出版社代表签署了相关作品的出版协议。



哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特别•努雷舍夫、哈萨克斯坦国立翻译中心执行经理饶万•肯杰汗耶夫、教育文化参赞阿布德拉赫曼诺夫别•凯拉特，中国人民政协原委员、中国电影协会副会长艾克拜尔•米吉提，中国民族出版社社长朴永日、哈萨克文编辑室主任巴克特拜克•吐哈塔西出席了签约仪式。



《哈萨克优秀小说精选集》《哈萨克优秀诗歌精选集》两部作品包含了哈萨克斯坦30位杰出作家和30位诗人的精选著作。



近几年，哈萨克斯坦伟大思想家、诗人阿拜和著名作家穆合塔尔•阿乌耶佐夫的经典作品通过民族出版社被介绍给了中国读者，为中国读者了解哈萨克斯坦文学打开了窗口。



据了解，此次中国民族出版社将哈萨克斯坦最优秀作家的代表作品翻译成中文出版，旨在使中国读者更全面地了解哈萨克斯坦文学。



相信这将对中哈两国人文领域的交流与合作产生积极的影响。



【编译：木合塔尔·木拉提】