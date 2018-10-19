阿斯塔纳枢纽创新解决方案大赛结果出炉

哈通社/阿斯塔纳/10月19日-阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）宣布第二轮数字政府创新解决方案大赛结果。

据了解，由IMD世界竞争力中心（瑞士）推出的"区块链：智能政府的创新解决方案"以及由数字结局方案有限公司（哈萨克斯坦）推出的"e-实践：实用知识在线平台"被选为最佳方案。



此次大赛共收到来自阿塞拜疆、孟加拉、埃及、匈牙利、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、黑山、巴基斯坦、俄罗斯、南非、瑞士、塔吉克斯坦、乌克兰、英国、美国和赞比亚等17个国家的46个方案。



此外，由来自爱沙尼亚、联合国开发计划署和ZERDE国家信息通讯控股集团代表组成的国际评审小组对此次参赛作品进行了评审，并选出最佳方案。



"现代信息技术为我们创造了新机遇，同时也给公共部门带来了新的挑战。在这开放的信息社会中，群众对公共服务质量有了更高的需求，这为政府机构创造了积极的竞争环境。为此，政府积极寻求创新方案，以满足公民日益增长的期望。而此次大赛就是旨在明确此类创新方案，改善公共服务质量，并在阿斯塔纳枢纽参与国中进一步对其进行宣传。" 阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）管理委员会主席阿里汗•拜缅诺夫说。



【编译：达娜】