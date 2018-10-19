哈通社记者芬兰手记：高品质的生活和中国留学生

哈通社/赫尔辛基/10月19日 -- 在纳扎尔巴耶夫总统对芬兰进行正式访问框架下，在现场做报道的哈通社记者记录了当地居民的生活。

Suomi名称有何来源？

芬兰人将自己的国名称呼为Suomi，而芬兰（Finland）名称由古斯堪的纳维亚语言中的Fin-"猎人"和瑞典语中的land-"地"组成。

Suomi名称最早于12世纪古代记载中出现，它的来源也有几种说法。其中一种说法称，这里古代被称为Suomamaa。Suoma在芬兰语中的意思为"沼泽"，而maa意为"土地或国家"。来到芬兰，我们可以看到大量湖泊。

物价水平偏高

总之，芬兰人民非常富裕，但也勤俭。也许，这可能是欧元区的昂贵所造成的影响。比如说，在超市里买一个面包大约为500坚戈，而0.5升矿泉水价格约400坚戈。当然，当地居民收入虽高，但是要为服务业付的钱也不少。

芬兰个人所得税水平也比较高，它大约在40%左右。此外，汽车燃油价格每升700坚戈左右。因此，大部分芬兰人都选择排量较低的轿车。虽然城市街头狭窄，但是我们没有看到交通堵塞情景。

教育质量全球领先

目前，芬兰小学教育体系在全球处于最领先的地位，而高等教育质量也进入世界前三。引起我们关注的是，芬兰为外国留学生在该国免费求学提供了必要的支持。在赫尔辛基，我们可以看到大量中国留学生。目前，很多哈萨克斯坦留学生们也开始选择在芬兰学习。

孕产妇死亡率最低的国家

世界卫生组织公布的数据显示，芬兰孕产妇死亡率最低的国家之一。而在欧洲癌症死亡率排名中，芬兰位居第二。

可以看出，芬兰人高度重视饮食和保健问题，该国医疗卫生领域也非常先进。此外，当地企业家们在保障食品产品的质量持有非常高的责任。

当地居民尽量避免用塑料制品饮水。他们非常清楚塑料制品对人体的危害。此外，芬兰中央供水系统的饮用水质量也是全球最安全。

【记者：马尔兰•吉耶姆拜 编译：小穆】