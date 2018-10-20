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    12:30, 20 10月 2018 | GMT +6

    国防部长会见土耳其军工企业代表

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    哈通社/阿斯塔纳/10月20日 -- 据国防部消息，国防部长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫19日在阿斯塔纳会见到访的土耳其"«Aselsan"军工企业董事会主席哈鲁克·戈尔格尤恩。

    会谈中，双方就两国军事技术领域的合作关系现状，以及进一步加强双倍合作关系问题进行了深入讨论。

    【编译：小穆】

    标签:
    国防部 哈萨克斯坦与土耳其 军事 黄金储备
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