哈萨克斯坦开设亚洲国际法学会分会

哈通社/阿斯塔纳/10月23日 -- 纳热普巴耶夫哈萨克人文法律大学法学院获得亚洲国际法学会分会地位。该决定于10月12日在中国北京召开的亚洲国际法学会理事会第19次会议上获得通过。

据了解，亚洲国际法学会理事会成员包括新加坡国立大学、印度最高法院、首尔国立大学和其他知名学府以及协会代表。



亚洲国际法学会是一个非营利、非政府组织，成立于2007年。旨在推动亚洲国际法学者和实务工作者的研究、教育与国际法实践，鼓励国际法的亚洲视角的发展，从而推进亚洲地区对国际法的重视。

据了解，学会可以批准国家代表处以实现这些目标。该地位只授予著名国家法学院或国家律师协会。学会目前在孟加拉国、日本、伊朗、韩国、尼泊尔等国家已开设分会。



此外，该学会成员由国际法领域的知名专家组成，包括联合国国际法委员会前主席小和田恆、国际法委员会副主席薛捍勤、新加坡国立大学法学院院长西蒙•切斯特曼教授等。亚洲国际法学会定期举办国际会议和区域研讨班，并编辑出版《亚洲国际法评论》，由剑桥大学出版社出版。

值得一提的是，哈萨克人文法律大学是获得国际工商管理认证基金会(FIBAA)的认证的首个及唯一一所哈萨克斯坦高等教育机构。拥有FIBAA认证的大学文凭将得到国际承认，同时将为就业、留学创造便利。



【编译：冰山】