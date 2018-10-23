哈萨克斯坦驻华大使馆举办“一带一路”投资研讨会

哈通社/阿斯塔纳/10月23日 -- 2018年10月22日，哈萨克斯坦共和国驻华大使馆同哈萨克投资国有公司以及德勤审计咨询公司共同举办了"一带一路"的投资研讨会，会议讨论了哈萨克斯坦吸引投资的问题。60多家中国企业和20家哈萨克斯坦企业参加了此次活动。

此次研讨会由哈萨克斯坦驻华特命全权大使沙赫拉特·努雷舍夫开幕，他向与会者介绍了哈萨克斯坦的投资环境和哈萨克斯坦同中国建立的全面战略伙伴关系的发展。

努雷舍夫指出，哈萨克斯坦共和国总统纳扎尔巴耶夫在2018年10月5日发表的年度国情咨文中提到，利用外来投资进一步实施大规模项目仍然是哈萨克斯坦的重要经济优先方向。大使提到了国家元首的话，"一带一路"倡议为哈中双边关系提供了新的动力。

哈萨克投资国有公司管理主任阿尔马斯·阿吉巴耶夫和中国德勒矿业和冶金事务负责人也参加了此次研讨会。哈萨克斯坦公司为中国商界展示了17个冶金，采矿，能源和石化行业以及运输和物流行业的投资项目。

在该活动的框架下组织了"B2B"形式的商务会谈。

来源：哈萨克斯坦驻华大使馆