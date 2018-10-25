哈法两国将推动数字化领域合作

哈通社/阿斯塔纳/10月25日-由法国驻哈萨克斯坦大使馆组织举办的《数字经济》论坛日前在阿斯塔纳世博园区举行。

哈萨克斯坦政府机构和商业组织代表，以及法国企业和专家代表参加了此次活动，并就两国在管理、工业化、教育、医疗和金融领域的相关合作问题进行讨论。



"该论坛是‘数字秋天'项目的重要活动之一。哈萨克斯坦目前正全面实施数字化战略，对此，法国有意帮助建立两国数字生态系统之间的伙伴关系。" 法国驻哈萨克斯坦大使费朗西斯•艾蒂安表示说。



他表示，多个法国公司正计划在阿斯塔纳枢纽开设办事处。



"法国公司计划在‘智慧城市'项目框架内下在哈萨克斯坦开展相关工作。 此外，预计所有行政投诉将在2022年前实现100%的数字化。"他说。



同时，哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫指出，法国的新技术和新科技在欧洲处于领先地位。



"在过去的26年里，哈萨克斯坦和法国建立了密切的战略伙伴关系。近日，两国元首纳扎尔巴耶夫和马克龙举行了会谈，为两国新技术和IT项目领域的经济合作关系提供了新动力。" 阿巴耶夫说。



部长还指出，去年年底，纳扎尔巴耶夫总统签署《数字哈萨克斯坦》项目，该计划将成为两国创新和IT项目推广的有力基石。



【编译：达娜】