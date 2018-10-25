第一副总理马明邀请美国企业参与私募股权投资基金工作

哈通社/阿斯塔纳/10月25日-我国政府第一副总理阿斯哈尔•马明近日在阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦-美国商业论坛上表示，哈萨克斯坦将建立私募股权投资基金。

"我们计划建立规模为10亿美元的私募股权投资基金，并扩大我们在原材料领域的相关项目。同时，我们邀请美国合作伙伴们参与基金的工作，提供资金和进行管理。目前，我国为改善商业环境，正积极吸引私营部门参与国家经济发展。而公私合作原则使许多大型公司实现私有化。如今，我们正在公私合作伙伴关系框架下实施许多项目计划，因此我们希望美国方面也能够一同参与这些项目的实施。"他说。



他还表示，哈萨克斯坦努力为投资者创造有利的商业和投资环境，并强调这是我国最重要的经济政策优先事项之一。



"为改善我国商业环境，哈萨克斯坦曾设立外国投资者理事会，该理事会工作由纳扎尔巴耶夫总统亲自负责，其成员包括全球数十家跨国企业和国际组织。此外，阿斯塔纳国际金融中心于2017年7月开业，机构整合了伦敦、新加坡、迪拜和纽约先进经验，其主要股东包括高盛和纳斯达克。" 马明说。



值得一提的是，哈萨克斯坦-美国商业论坛25日在首都阿斯塔纳举行，正在对哈进行访问的美国商务部长威尔伯•罗斯与哈萨克斯坦政府第一副总理阿斯哈尔•马明出席了会议。



【编译：达娜】