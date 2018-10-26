信息和通讯部长总结纳扎尔巴耶夫总统欧洲之行成果

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 -- 哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫25日做客哈巴尔电视频道《公开对话》节目，并在节目中对纳扎尔巴耶夫总统近期的欧洲之行主要成果进行了总结。

阿巴耶夫说："在此次对欧洲国家的访问期间，总统与世界顶级经济体的领导人举行了多次会晤。这些会议对哈萨克斯坦的国家利益是十分必要和有效地。"



阿巴耶夫强调指出，经济发展一直是纳扎尔巴耶夫总统优先考虑的方向经济，而要确保经济的进一步增长，需要稳定的投资。 因此，除了制定必要的政府目标以外，总统认为，还需要向潜在的投资者介绍哈萨克斯坦的发展潜力和吸引力。



部长称，总统访问芬兰期间签署的20多份价值超过5亿美元一系列合作协议，可以被看做是此次出访的重要成果之一。



阿巴耶夫还介绍了纳扎尔巴耶夫总统出席在比利时首都举行的"亚洲-欧洲论坛"首脑峰会的情况。



据其介绍，哈萨克斯坦是唯一参与这一论坛的中亚国家。



部长表示，此次峰会谈判使得哈萨克斯坦与欧洲和其他国家之间的进一步合作成为可能。 此外，首脑会议地总结性文件中，还收录了哈萨克斯坦关于加强金融机构间区域合作和加强宗教间对话的倡议。



【编译：木合塔尔·木拉提】