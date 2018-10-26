阿斯塔纳市长会见新加坡驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 - 据阿斯塔纳市政府消息，阿斯塔纳市市长巴赫特•苏力坦诺夫25日会见了新加坡驻哈萨克斯坦大使祖勒克夫利•本•巴哈如丁。

会谈期间，双方均强调，在两国领导人的支持下，哈新两国之间的经贸和人文领域合作发展迅速，各项条件也十分完备。



苏力坦诺夫指出，阿斯塔纳市政府一贯非常重视同新加坡的商业合作，始终将这一领域的合作作为优先发展方向。阿斯塔纳第二工业园区的开发计划中同新加坡盛裕控股集团开展了良好的合作。



苏力坦诺夫还表示，新加坡的发展经验对阿斯塔纳有着非常高的借鉴价值，市政府有兴趣同新加坡相关领域的专家学者就此开展对话与合作。



会谈中，市长还谈及阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）的相关情况，并指出AIFC今后将成为哈萨克斯坦乃至中亚的金融核心。



苏力坦诺夫市长表示，期待更多地新加坡金融和投资组织加入AIFC。



此外，市长还邀请新加坡方面参加即将于2019年9月19日至23日，在阿斯塔纳举办的联合国世界旅游组织关于城市旅游的第八届峰会和第二届丝绸之路城市市长论坛。



【编译：木合塔尔·木拉提】