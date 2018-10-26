萨金塔耶夫对阿拉木图州进行工作视察

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫26日根据纳扎尔巴耶夫总统的指示访问阿拉木图州，并计划对总统国情咨文相关任务落实情况进行了解。

视察框架下，政府总理将同教育、卫生领域工作人员及商业人士就纳扎尔巴耶夫总统的国情咨文《提升哈萨克斯坦公民福祉：提高收入和生活质量》相关任务落实问题举行会面。

此外，萨金塔耶夫还将参观地区多个大型基础设施。其中包括，位于哈中边境的"光明大道"汽车过境点、霍尔果斯国际边境合作中心、"努尔肯特"新建边境城。

与此同时，为了解总统五大社会举措的落实情况，政府总理还计划访问地区新建公共文化基础设施。

2018年上半年，阿拉木图州地区生产总值达1.09万亿坚戈。地区GRP占全国比重为4.4%。地区生产总值中工业占24.9%、农业占8.9%、建筑业占7.3%、商业占10.9、交通和储存占16.5%、信息和通讯占0.7%、不动产交易占5.5%，其余占25%。

视察工作框架下，萨金塔耶夫首先参观了于今年交付使用的塔勒德库尔干机场新航站楼。

此外，阿拉木图州州长巴塔洛夫就吾什阿拉尔市机场发展情况、阿拉胡沿岸重建项目以及地区旅游基础设施建设计划进行了介绍。

【编译：冰山】