外交部长会见世界卫生组织总干事

哈通社/阿斯塔纳/10月28日 - 哈萨克斯坦外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫27日会见了前来出席在阿斯塔纳举行的全球初级卫生保健会议的世界卫生组织总干事谭德塞博士一行。

外交部新闻中心发布的消息称，双方就刚刚闭幕的大会所取得的成果进行了讨论。



谭德塞博士高度评价了哈萨克斯坦方面为举办此次活动所做的努力，并称会议的组织体现出了高级标准。他还就纳扎尔巴耶夫总统对大会以及医疗保健领域所给予的关注表示感谢。



会谈中，双方均认为25日大会通过的《阿斯塔纳宣言》具有非常重要的历史意义，是走向全民健康覆盖的重要一步。《阿斯塔纳宣言》重申了具有重大历史意义的1978年《阿拉木图宣言》。



值得一提的是，1978年的《阿拉木图宣言》为初级卫生保健奠定了基础。



谭德塞博士还赞扬了哈萨克斯坦为全球范围内初级卫生保健领域的发展所做出的贡献和努力。



会谈中，双方还就将根据阿斯塔纳宣言为基础计划在2019年5月于日内瓦通过的世界卫生大会决议的前景进行了讨论。此外，在2019年9月的联合国高级别会议上，关于启动全民健康服务的决议将被提交讨论。



【编译：木合塔尔·木拉提】