首届中亚学者论坛在塔什干举行

哈通社/阿斯塔纳/10月30日 -- 据新华社消息，首届中亚专家论坛29日在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。与会专家学者表示，为实现稳定发展，中亚各国需要为中长期的区域合作制定共同的战略构想。

本届论坛期间，来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的与会专家共同围绕中亚地区合作现状及前景展开讨论。

乌兹别克斯坦总统战略与跨地区研究所所长诺罗夫表示，近年来，中亚合作发展实现了历史性突破，特别是在涉及水资源利用、边界勘定、恢复和扩大交通运输合作、能源供应等问题上达成了互利的解决方案。未来，中亚国家应在加强工业合作和扩大投资合作、发展交通运输和物流基础设施、打击宗教极端主义和恐怖主义、扩大文化和人道主义合作、中亚可持续发展五个方面制定区域合作中长期战略构想。

塔吉克斯坦总统战略研究中心专家拉赫纳莫表示，中亚国家的共同目标是建立一个稳定的未来，五国应尽快围绕一个共同目标团结起来，交流经验和意见，制定和实施一个具体的中亚中长期区域合作战略构想。

今年３月，中亚五国领导人在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行会晤，就各国间存在的问题、跨境水资源利用、地区安全等问题广泛交换意见。中亚五国领导人同意今后每年举行类似会晤，下次会晤将在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。