独联体国家将建立应对核灾难的统一信息共享体系

哈通社/阿斯塔纳/11月2日 - 俄罗斯原子能公司（ROSATOM）尼古拉•斯帕斯基在2日于阿斯塔纳举行的独联体国家政府首脑理事会会议期间表示，独联体国家之间将建立应对核灾难的统一信息共享体系。

斯帕斯基表示，目前独联体多国境内均拥有运行当中的核能设施和研究机构，也有为核电厂生产核燃料的生产节点，同时相关产物也经过独联体国家边境进行运输。"但迄今为止我们都没有建立一个与之有关的统一的信息共享机制，这不正确。"他说。



他认为，建议一套有关应对核灾难情况的统一信息共享体系非常必要。



"第一，考虑到核能领域的现有影响以及在此领域的合作，建立这样的体系是有益处的；第二，一旦发生了核灾难情况，通过这一体系将可及时进行信息交换和获取国际援助。"他说。



斯帕斯基还谈到了关于独联体国家在面临核灾难或放射性灾难期间的防卫措施以及消除影响过程中的相互协助协议的新内容。



"当其中一个协议签署国面临核灾难或放射性灾难情况并申请援助时，将根据协议启动应对措施，组建并派遣装备有专业应对技术设备的处理团队前往求助方区域开展援助。根据俄罗斯的经验，只要所有程序能够制定完备，这样的援助团队可在24小时，甚至更短的时间里抵达目的地开展救援。"他说。



根据此前报道，独联体国家政府首脑理事会会议以传统小范围及大范围形式举行。在小范围会议中，参会者就经济领域的合作问题交换意见，并确定下次会议的举行时间及地点。



随后，在大范围会议上，各国政府首脑代表就各合作领域的13个问题进行讨论。其中包括独联体成员国在发生核事故或辐射紧急情况时迅速提供援助的互动合作协议。



【编译：木合塔尔·木拉提】