“哈萨克斯坦之友俱乐部” 在京讨论总统国情咨文

哈通社/阿斯塔纳/11月2日 -- 2018年11月2日，在哈萨克斯坦共和国驻华大使馆举行了第五届"中国哈萨克斯坦之友俱乐部"会议，会议中同中国学者和专家讨论了哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫于2018年10月5日发表的年度国情咨文《提升哈萨克斯坦公民福祉：提高收入和生活质量》。

哈萨克斯坦共和国驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在发言中在向与会者介绍了国家元首国情咨文中提到的主要目标和任务，并指出其在确保哈萨克斯坦可持续发展以及改善其人口福祉方面的意义和重要性。



此外，还特别讨论了哈中两国国内外政策的近期趋势、哈萨克斯坦和中国元首的倡议以及哈中具有合作前景的领域。

在举行"哈萨克斯坦之友俱乐部"会议期间，就哈萨克斯坦总统国情咨文的主要内容及其对该国社会经济发展的重要性交换了意见。



与会者欣慰地指出两国高水平的政治对话，丰富的经济日程，包括正在实施的"光明之路"计划和"一带一路"倡议对接工作，有助于促进两国人民的福祉增长并维持稳定。 此外，中国"智库"代表就进一步推动哈中两国全面战略合作提出了自己的建议。

中国驻哈萨克斯坦前任大使张德广、姚培生、周晓沛，中国作家协会副主席阿克巴尔，中华人民共和国外交部欧亚司参赞刘江平，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志，中国国际问题研究院欧亚研究所所长李自国，北京外国语大学俄语学院院长黄玫，中亚经济研究所副所长多斯马加别特，中共中央对外联络部，中国对外友好协会，中国现代国际关系研究院等代表出席了活动。





来源：哈萨克斯坦驻华大使馆官网