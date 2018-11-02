日本北海道一座无人小岛疑似消失

哈通社/阿斯塔纳/11月2日 -- 据香港《文汇报》2日报道，日本北海道一个岛屿怀疑离奇消失，如果属实，将有可能影响日本领海范围。北海道多名渔民和居民近日报告，位于北海道北部的"鼻北小岛"近日消失于村民视线范围，海上保安厅表示正调查事件。

鼻北小岛"位于北海道以东约500米外，海上保安厅1987年的测量结果显示，该岛海拔约1.4米，日本政府2014年把小岛列入158个无人岛中，正式命名为"鼻北小岛"，并以此为基础制订领海范围。有年长渔民透露，直至1980年代初期，"鼻北小岛"所在海面的确有岛屿。

料以岩礁形式存在海中

海上保安厅表示，上月初开始有村民表示，再看不见"鼻北小岛"，当地渔业公会派渔船出海后，证实小岛已无法以肉眼看见，但估计仍以岩礁形式存在于海中。

卫星照片则显示，小岛一带海面似乎有岩礁。海上保安厅航海情报课课长辅佐藤井智雄估计，小岛可能受风雪、海浪和浮冰等侵蚀，因而逐渐消失。

由于在"鼻北小岛"的一段海岸线上，除该岛以外再没属于日本的岛屿，若证实该岛变成一般岩礁，日本领海范围便要从北海道本岛重新量度，使领海面积缩小。