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    16:47, 06 11月 2018 | GMT +6

    国际货币基金组织分析哈萨克斯坦经济前景

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    哈通社/阿拉木图/11月6日-国际货币基金组织（IMF）中东和中亚局副局长Juha Kaikkonen近日在阿拉木图发表《区域经济展望：高加索和中亚地区》报告。

    "哈萨克斯坦的经济需要多样化，因此应更多的关注非原料行业发展，这非常重要。"他说。

    他表示，哈萨克斯坦GDP增长率提升至4%的主要原因与石油产量和石油价格有关。

    据国际货币基金组织预测，明年，我国GDP增长率将为3.7%，后年为3.1%。

    "有几项因素促成了哈萨克斯坦GDP的增长：在《光明大道》项目框架内，基础设施得到了改善、政府实施了多项改革措施...国际货币基金组织根据期货市场的规律做出预测，有预计称油价将跌破60美元，外部冲击和制裁也会对此产生影响，而油价对哈萨克斯坦的经济产生较大影响，因此，国家要做好准备应对各种局势发展。但是，国家也不应期待和满足于油价的上涨，因为这些都是暂时的，所以，哈萨克斯坦应积极寻求经济多元化，摆脱对石油的过度依赖。" Juha Kaikkonen说。

    此外，他建议我国将经济风险管理视为优先考虑事项。

    【编译：达娜】

    标签:
    经济 国际货币基金组织 黄金储备
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