哈国铁提议组建哈中合资集装箱运营企业

哈通社/阿斯塔纳/11月7日 - 哈萨克斯坦国家铁路公司总裁哈纳特•阿勒普斯巴耶夫于11月5-6日出席了在中国上海举行的全球贸易与供应链峰会暨国际海运年会2018。

据哈萨克斯坦国家铁路公司消息，在大会框架下，阿勒普斯巴耶夫会见了中国多个省份和大型物流运输公司的领导人。



会谈期间，阿勒普斯巴耶夫提议组建哈中合资集装箱运营企业，并优先考虑开展哈萨克斯坦-中国-俄罗斯-中国、中国-中亚国家-中国、跨里海运输通道等方向的合作。





阿勒普斯巴耶夫指出，组建合资企业有助于在土耳其、高加索、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和伊朗等方向拓展运输地域范围，保障欧亚大陆跨境运输监管。



会议期间，"霍尔果斯-东大门"无水港、跨境哈萨克斯坦的中欧班列等项目的成功开发得到了哈中双方的高度评价。





据国家铁路公司统计，今年前10个月，过境哈萨克斯坦的中欧班列数量大幅增长；"霍尔果斯-东大门"无水港已装卸标箱10.2万个，同比增长36%。



会议框架下，哈萨克斯坦国家铁路公司与中方企业签署了旨在加强物流运输领域合作的协议。



【编译：木合塔尔·木拉提】