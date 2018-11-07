阿拉木图市在丹尼斯•谭故居设立纪念铭牌

哈通社/阿斯塔纳/11月7日 - 为纪念已故的冬奥会季军、哈萨克斯坦著名花样滑冰运动员丹尼斯•谭，阿拉木图市在运动员的故居设立了一面纪念铭牌。

由于前往北哈州出席将于9日在当地举行的哈俄地区间合作论坛会议，阿拉木图市长包尔詹•拜别克未能出席当天的纪念铭牌揭幕仪式，由副市长阿尔曼•柯尔克巴耶夫代为出席。



副市长在致辞中表示，将通过多种活动和方式，铭记丹尼斯•谭。



"目前我们正在与运动员的家人一起，为今后计划树立的纪念碑进行设计工作。预计，在完成所有准备工作后，纪念碑将在明年春季竖立起来。"他说。



据其透露，阿拉木图市政府还计划以丹尼斯•谭的名义组织国际性的运动会，以纪念这位功勋运动员。



著名教练员塔提亚纳•塔拉索娃出席了当天的纪念铭牌揭幕仪式，并在致辞中称丹尼斯•谭为一个伟大的人。



哈萨克斯坦著名歌手、人民演员若扎•热姆巴耶娃评价丹尼斯•谭为："纯真与爱国主义的象征，是一名真正的英雄，是同辈人的楷模。"



据悉，7日将在举行阿拉木图人民体育馆丹尼斯•谭办公室的开幕仪式。



【编译：木合塔尔·木拉提】