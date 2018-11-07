哈萨克斯坦出席伦敦世界旅游交易会

哈通社/伦敦/11月7日-据哈萨克斯坦驻英国大使馆消息，伦敦世界旅游交易会（WTM London）于11月5-7日在英国举行。

由文化和体育部旅游产业司以及阿拉木图市旅游和国际关系管理局负责人带领的哈萨克斯坦代表团参加了此次活动。



据了解，此次展览汇集了5万多名来自世界各地的旅游企业代表、政府代表、国际媒体代表以及当地居民。



值得一提的是，哈萨克斯坦驻英国大使叶尔兰•伊德里索夫也出席活动并发表了讲话，祝愿哈萨克斯坦代表团能够在此次交易会上取得可喜的成绩。



在哈萨克斯坦展台上，游客们通过学习传统民族游戏"阿斯克"、体验3D阿拉木图实景城市旅游，以及比赛收集拼图，对哈萨克斯坦文化和旅游景点进行了了解。而参与活动的游客还将有机会赢得哈萨克斯坦旅游套餐，其中包括伦敦-哈萨克斯坦的往返机票，以及免费入住阿斯塔纳希尔顿酒店和Rixos Borovoe五星级酒店待遇。



此外， 同来参加展会的2名"哈萨克勇士"也大受欢迎，吸引许多游客前来排队拍照。"哈萨克勇士"们向游客们介绍了哈萨克斯坦，并邀请他们参与展台的游戏活动。





【编译：达娜】