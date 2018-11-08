哈通社/阿斯塔纳/11月8日 - 据阿斯塔纳市政府消息，为纪念1938-1953年间因政治迫害而在"阿勒吉尔"集中营服刑的爱沙尼亚女性而设立的纪念碑，7日在位于阿克莫拉州切利诺格拉德县的"阿勒吉尔"纪念博物馆落成。

正在对哈萨克斯坦进行访问的爱沙尼亚政府总理尤里•拉塔斯，以及阿斯塔纳市政府官员等出席了当天在集中营纪念馆举行的纪念碑落成仪式。



据了解，1938-1953年间，共有21名爱沙尼亚女性在这座政治犯家属集中营中服刑。其中两人因恶劣的生活条件而不幸于服刑期间去世，但直至人生的最后时刻，她们都坚信自己被判为政治犯的丈夫是无罪的。





爱沙尼亚总理拉塔斯在典礼上向纪念碑行礼，并为曾在阿勒吉尔集中营中经受非人苦难的各民族女性表达了敬意。



仪式结束后，来宾们还参观了纪念馆中的"阿拉什"馆和"阿勒吉尔"馆。



参观结束后，爱沙尼亚总理在纪念册上签字留念，并感谢哈萨克斯坦政府和总统为世人能够铭记前苏联30-50年代的政治清洗而做出的努力。



纪念馆随后还向爱沙尼亚总理一行赠送了在苏联大清洗80周年暨阿勒吉尔集中营纪念馆成立10周年之际出版的图书《后人永不遗忘》。



上世纪35-50年代，位于哈萨克斯坦阿克莫拉州的"第26劳动营"关押了大量被前苏联当局指控为"叛国者"的政治犯的女性家属。



【编译：木合塔尔·木拉提】