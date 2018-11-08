哈俄旅游展会在彼得罗巴甫尔举行

哈通社/彼得罗巴甫尔/11月8日-主题为 "发展哈萨克斯坦和俄罗斯旅游业的新方法和新趋势"的哈俄旅游展8日在北哈州开幕。

该展览在第15届哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛框架内举行，40多家参展商参加了此次展会。



北哈州州长库马尔•阿克萨卡洛夫、文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒、俄罗斯联邦旅游局局长奥列格•萨福诺夫出席了活动开幕式。



阿克萨卡洛夫表示，非常荣幸能够在该地区举办哈俄地区间合作论坛。



"每个地区都有让游客赞叹不已的地方。而我们地区的旅游胜地：夏利哈尔-伊曼套度假区，我们应尽一切努力吸引外国游客。今天和明天的活动，将就如何增加游客流量等问题进行讨论。"他说。



此外，萨福诺夫指出，哈萨克斯坦与俄罗斯之间的合作关系具有战略意义。



"在两国的友好和经济关系中，旅游业具有特殊地位。旅游业促进了53个国民经济行业的发展，产生了协同效应。每年近350万哈萨克斯坦人前往俄罗斯，近300万俄罗斯人前往哈萨克斯坦旅游。而该数据每年都呈现增长态势。因此，两国在旅游发展合作方面具有巨大潜力。"他说。







【编译：达娜】