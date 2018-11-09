纳扎尔巴耶夫：将为担任集安组织轮值主席的吉尔吉斯提供一切协助

哈通社/阿斯塔纳/11月9日 -集安组织集体安全理事会年度会议8日在阿斯塔纳举行。

在会后召开的新闻发布会上，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫对媒体记者们表示，在相互信任和公开透明的环境下举行的此次会议中，各方就集体安全的总体目标进行了详细的讨论。



"各国为保障国家安全利益而采取的各项措施有关的问题均得到了讨论。此外，我们还就集安组织未来发展的主要方向，以及国际和区域政策的热点问题进行了建设性的意见交流。会议对哈萨克斯坦在担任轮值主席国期间的成果进行了总结。在联合行动的基础上，我们实现了预定的目标。总的来说，各成员国家都对哈萨克斯坦在轮值主席国期间的工作做出了高度的评价。"纳扎尔巴耶夫总统说。



哈萨克斯坦总统强调，此次会议通过的各项重要决议，将进一步加强集体安全条约组织内部的合作，并改善集体安全机制。



"我们对国际上当前面临的政治和经济形势，以及地区，尤其是南部地区阿富汗所面临的所有困难情况进行了讨论，并通过了这些问题的行动决议。理事会会议成果宣言是此次会议通过的最主要文件，它明确了集安组织未来一段时期的计划和任务。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统还表示，吉尔吉斯将成为下一任集安组织轮值主席国。



"我相信吉尔吉斯将高标准的履行轮值主席国的工作，为组织的各方面发展做出贡献。哈萨克斯坦也将为其提供一切协助。"纳扎尔巴耶夫总统说。



【编译：木合塔尔·木拉提】