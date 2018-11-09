哈土阿三国将加强侨务合作

哈通社/安卡拉/11月9日 - 土耳其、阿塞拜疆和哈萨克斯坦周四在安卡拉就侨民政策签署合作备忘录。

据阿纳多卢通讯社报道，合作备忘录由土耳其政府下属的境外同胞事务管理处（YTB）与阿塞拜疆侨务事务国家委员会以及哈萨克斯坦公民倡议支持基金会分别签署。



合作备忘录签署仪式在位于安卡拉的YTB办公室举行。



YTB负责人阿卜杜拉赫•埃伦、尤努斯•埃姆列研究所所长谢列夫•阿提什以及外国留学生代表、参加为研究人员提供的免费国家奖学金计划的学生等出席了签字仪式。





仪式期间，各方指出突厥语国家在文化与历史层面的悠久联系，将在今后的交往中发挥更重要的作用。



阿卜杜拉赫•埃伦在发言中表示，目前有超过1.7万外国留学生在土耳其优秀高等学府中免费求学。这些学生来自15多个国家。



仪式期间，阿卜杜拉赫•埃伦与哈萨克斯坦民间公民倡议支持基金会主席努尔泰•阿布德卡耶夫共同签署了《关于国家机构间在侨民领域开展合作的备忘录》。





当天签署的另一份文件是《关于土耳其与阿塞拜疆国家机构之间侨民合作的备忘录》。



备忘录旨在加强双方在社会、文化和经济发展过程中的侨民合作。



此外，签署备忘录的各方将共同反对歧视、仇穆和种族主义的表现形式。



【编译：木合塔尔·木拉提】