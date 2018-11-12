哈通社与日本共同社签署合作备忘录

哈通社/阿斯塔纳/11月12日 -- 哈萨克国际通讯社与日本共同社12日签署了合作备忘录。

值得一提的是，文件签署仪式通过远程连线方式进行。哈通社社长第一副社长达尼亚尔·吾铁舍夫在阿斯塔纳，而共同社国际关系部门主任Kakuya Ogata在东京签署了该合作备忘录。

根据协议，双方将定期交流有关哈萨克斯坦和日本国内及国际生活中最新和可靠的信息，进一步加强媒体记者、摄影记者和其他新闻领域工作人员之间的相互交流和人员互通，以便于进一步提升人员业务能力，借鉴各自先进经验。

此外，双方将为经过认证的双方记者和摄影师在对方境内的业务活动提供必要的支持和帮助。

据悉，目前哈通社与全球43个通讯社签署了合作备忘录。其中包括，塔斯社（俄罗斯）、阿塞拜疆国家通讯社、阿纳多卢通讯社（土耳其）、新华社（中国）、美洲通讯社（阿根廷）、伊朗伊斯兰共和国通讯社、卡巴尔通讯社（吉尔吉斯斯坦）、韩联社（韩国）、乌兹别克斯坦国家通讯社、中东通讯社（埃及）、巴西国家通讯社、塔吉克斯坦国家通讯社、希腊雅典-马其顿新闻社和阿富汗国家通讯社。

【编译：小穆】