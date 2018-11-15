总统接见阿拜哈萨克国立师范大学校长

哈通社/阿斯塔纳/11月15日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统15日在总统府接见阿拜哈萨克国立师范大学校长塔克伊尔·巴勒赫巴耶夫。

会谈中，总统听取了国立师范大学在落实国情咨文框架下进行的工作报告。

纳扎尔巴耶夫指出，阿拜哈萨克国立师范大学在我国高等教育体系的形成和发展领域具有重要作用。

"该高校是哈萨克斯坦历史最悠久的学府之一。可以说，我国高等教育体系的形成由该学府起源。我相信您和学府师生将继续为哈萨克斯坦教育领域的发展做出贡献。"总统说。

纳扎尔巴耶夫表示，今年的国情咨文注重关注了改善我国教育领域和青年问题。他同时还强调，提高教师地位是最重要的任务之一。

总统还指出，我国高等教育机构要符合科学技术进步的要求。

"要与全球领先高校建立合作，定期交流经验，提高教育水平。"纳扎尔巴耶夫说。

最后，总统祝贺阿拜哈萨克国立师范大学成立90周年，并向该校全体师生致以亲切的问候。

据巴勒赫巴耶夫介绍，国立师范大学成功跻身2019年QS世界大学排名（QS World University Rankings）500强。

【编译：小穆】