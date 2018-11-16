国防部长叶尔梅克巴耶夫会见中国驻哈大使张霄

哈通社/阿斯塔纳/11月16日 -- 据国防部消息，哈萨克斯坦国防部长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫16日在阿斯塔纳会见中国驻哈萨克斯坦特命全权大使张霄。

会谈中，双方就进一步加深哈中两国在国防领域的合作关系前景问题进行了讨论。



【编译：小穆】