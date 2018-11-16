查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
19:50, 16 11月 2018 | GMT +6
国防部长叶尔梅克巴耶夫会见中国驻哈大使张霄
None
哈通社/阿斯塔纳/11月16日 -- 据国防部消息，哈萨克斯坦国防部长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫16日在阿斯塔纳会见中国驻哈萨克斯坦特命全权大使张霄。
会谈中，双方就进一步加深哈中两国在国防领域的合作关系前景问题进行了讨论。
【编译：小穆】
标签:
国防部
外交
哈萨克斯坦与中国
黄金储备
正在阅读
更多新闻请访问我们的
Telegram 频道!