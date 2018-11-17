迪玛希谈往事追忆好友丹尼斯•谭

哈通社/阿斯塔纳/11月17日 - 哈萨克斯坦青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮16日在阿斯塔纳接受了文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒的接见。会谈过程中，迪玛希就正在阿斯塔纳举行的旨在纪念已故花样滑冰运动员丹尼斯•谭的展览，向组织者们表示了衷心的感谢。

"丹尼斯•谭--是哈萨克永远不会熄灭的火焰。我连夜赶回哈萨克斯坦，去参加了展览，想向组织者们表示我的感谢。展厅里无人的时候，我回顾了过去的一切，所有那些共同的记忆和经历。对于丹尼斯而言，任何赞美甚至都是多余的。对于大家来说，他是知名的运动员和才华横溢的青年，而对我来说，他是我的好朋友。我和他很要好，成为了非常亲密的好友。他谦逊的品格，让我十分欣赏。他是那么的朴实。一般而言，站在高峰，获得了成就的人都会很傲气，但他不是这样。"迪玛希说。



迪玛希还回忆了他与丹尼斯之间的很多往事，其中包括他开玩笑的问丹尼斯"奥运奖牌得主会去普通餐厅吃饭吗？"等。

"他从不挑剔，不会自恃身份认为自己不该去普通的食堂一起用餐，我们常常一起上街，随意的在街上最便宜的小餐馆填饱肚子。"他说。



迪玛希表示，丹尼斯是一位真正的爱国者，将自己的毕生事业献给了哈萨克的体育运动。



"他一直梦想能够成为一名教练员，为哈萨克斯坦培养更多花样滑冰的好手。我们还曾计划，在北京或者其他国际大都市组织演唱会，我来演唱《SOS》配上他在冰面上的表演。现在，我只能一个人在伦敦演唱这首歌曲了。"迪玛希说。



值得一提的是，今年11月10日起，旨在纪念丹尼斯•谭的《D10 WORLD》展览在阿斯塔纳MEGA Silk Way商贸中心举行。



【编译：穆赫塔尔·木拉提】