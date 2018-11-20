马吉利斯议长会见欧安组织议会大会主席

哈通社/阿斯塔纳/11月20日 -- 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林19日在阿斯塔纳会见了到访的欧洲安全与合作组织议会大会主席格奥尔基•策列铁里。

会谈中，尼格马图林强调指出，哈萨克斯坦议会非常重视进一步加强与欧安组织的合作。



他表示，通过议会间建设性的对话和良好的合作，双方应努力实现包括打击跨国挑战和威胁等在内的共同目标。尼格马图林还强调了哈萨克斯坦总统关于在联合国主持下建立全球反恐网络的倡议，以及2018年9月在纽约签署的《实现无恐怖主义世界行为准则》的重要性。



策列铁里则在发言中高度评价了哈萨克斯坦与欧安组织以及双方议会议员之间的良好互动。他表示，哈萨克斯坦在担任欧安组织轮值主席期间发挥了重要的作用，是可靠和专业的合作伙伴。



他还高度赞赏了纳扎尔巴耶夫总统的各项倡议，特别召开世界宗教大会的倡议。



尼格马图林在会谈最后表示，第四届欧亚国家议长会议将于2019年在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行，欧安组织代表的参会将有助于就整个欧亚大陆最紧迫的问题进行富有成效的意见交流。



【编译：木合塔尔·木拉提】