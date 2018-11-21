哈萨克斯坦电影《小家伙》在奥斯陆南方电影节获奖

哈通社/阿斯塔纳/11月21日 - 第28届南方电影节（FILM fra SØR）上周在挪威首都奥斯陆举行。来自亚洲、非洲和拉丁美洲的80多部影片参加了这一电影盛事。

哈萨克斯坦导演谢尔盖•德沃尔切沃依执导的哈萨克斯坦影片《小家伙》（Айка），以及凭借该片拿下法国戛纳电影节最佳女演员的哈萨克斯天演员萨玛勒•叶斯利亚莫娃在本届南方电影节上获得了提名。



电影节评选了"纪录片"、"观众冠军"、"新的声音"和"银镜"等奖项的得主。



大会评审团一致认同，将"新的声音"奖项授予电影《小家伙》。



挪威影评人表示，哈萨克斯坦演员萨玛勒•叶斯利亚莫娃凭借一己之力将德沃尔切沃依执导的影片故事提升到了一个高度，她在镜头前的表演能让每一个观众都切实的将自己带入到角色的体验中，感同身受。



刚果导演艾玛纽尔•格拉斯的作品《文章》拿下"纪录片"奖。



而作为最受观众喜爱的作品，日本导演是枝裕和的作品《小偷家族》获得"观众冠军"奖。



而"银镜"奖由韩国导演获得。



由于《小家伙》剧组成员均未能前往出席电影节活动，奖项由受到委托的哈萨克斯坦外交人员代领。



哈萨克斯坦导演埃米尔•拜哈金携自己的三部作品参加了此次电影节，并在电影节期间介绍了自己的新计划。



【编译：木合塔尔·木拉提】