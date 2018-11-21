纳扎尔巴耶夫总统向多国驻哈大使介绍国内物流运输潜力

哈通社/阿斯塔纳/11月21日 -- 纳扎尔巴耶夫总统21日在总统府会见多国驻哈外交使团及国际组织代表，并向各代表介绍哈萨克斯坦物流运输潜力。

"如今拥有1.8亿人口市场的欧亚经济联盟相互贸易和生产量每年都在增长。今年5月在阿斯塔纳经济论坛期间，欧亚经济联盟与中国签订了经贸合作协议。作为五年前在纳扎尔巴耶夫大学首次提议的'一带一路'战略的组成部分的哈萨克斯坦成为了丝绸之路经济带项目积极参与者。"纳扎尔巴耶夫总统说。

总统指出，连通欧洲和亚洲的哈萨克斯坦是欧亚运输走廊的主要交通枢纽。近几年，哈萨克斯坦为落实这一举措建造了总长2500公里铁路，并对1.2万公里公路进行了重修工作。

"这将为货物从中国、太平洋地区途径哈萨克斯坦、俄罗斯运输至欧洲提供保障。因此，'一带一路'、新丝绸之路正在通过哈萨克斯坦得到实现。物流基础设施逐渐得到发展。'西欧-中国西部'交通运输走廊已启动，同时建造了阿克套港。哈-中边境开设了霍尔果斯无水港。此外，于今年交付使用的库里克港也将有效保障交通运输路线。通过哈萨克斯坦、里海在途径巴库、高加索地区以及土耳其将为欧洲开辟道路。"纳扎尔巴耶夫总统说。

【编译：冰山】