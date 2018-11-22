迪玛希的母亲请粉丝们放心：你们的迪玛希很好 精力充沛
一行人在机场，受到了阿克托别人民的热情欢迎。
值得一提的是，今年夏天在阿克托别州儿童音乐大赛上获得冠军的13岁少女娜尔格兹•詹吾扎阔娃，赢得了在11月19日伦敦的Indigo at the O2剧院内，与迪玛希一起为观众演唱了歌曲《阿斯塔纳-祖国之心》（Астана - елімнің жүрегі）的机会。
22日在机场接受哈通社记者采访时，小女孩依然难掩自己的兴奋之情。
"演出非常成功！在迪玛希哥哥的演唱会上，在Indigo at the O2剧院的舞台上，面对那么多的观众，和迪玛希哥哥一起唱歌，是我终身难忘的经历。这，是我无上的荣誉。在伦敦我们还游览了城市的景点，坐船观光泰晤士河，参观了伊丽莎白二世的故居。虽然伦敦是一个多雾多雨的城市，但我感到非常的温暖。" 娜尔格兹说。
在机场，迪玛希的母亲斯维塔•阿伊特巴耶娃也接受了哈通社记者的采访。
斯维塔表示，和娜尔格兹的同台合唱，是《幸福的孩子》儿童音乐大赛期间迪玛希的承诺。
"迪玛希过去总是独自完成2-2.5小时的演唱会演出。而这次他与娜尔格兹小妹妹的合唱，受到了观众的热烈欢迎。来自迪玛希家乡的小歌手，也同样受到了迪玛希粉丝们的喜爱。很多粉丝还邀请娜尔格兹去他们的国家表演。"斯维塔•阿伊特巴耶娃说。
歌手迪玛希在英国接受了BBC频道的采访，随后还将前往莫斯科和北京，由于行程安排的非常紧密，歌手此次没有与家人一同回家。
斯维塔•阿伊特巴耶娃还说："迪玛希留在了伦敦。他很想能够在近期回到家乡阿克托别休息一段时间，但是他的行程繁多和紧密，伦敦之后，他还要去莫斯科和北京。我们也很希望在这些工作的间隙，他能有机会回家休息一下。迪玛希这孩子工作起来非常投入，仿佛工作对他而言就是休息一样，从小就是一个‘劳模'。在艺术学校、高中，以及后来的大学期间，他都始终是这样的一个状态，或许，投入的工作，筹备新的曲目，与同仁一起编曲、讨论、工作，能够让他从中汲取能量。我觉得，人在年轻时有一个努力奋斗的事业也不是一件坏事。我想对迪玛希的粉丝们说：别担心，他很好，始终精力充沛。"
【编译：木合塔尔·木拉提】