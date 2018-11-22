气象组织最新报告：大气中温室气体浓度再创新高

哈通社/阿斯塔纳/11月22日 -- 世界气象组织今天发布最新报告表示，2017年，二氧化碳和甲烷等温室气体在大气中的含量再次创下新高，这一推动长期气候变化、海平面上升、海洋酸化和极端天气的趋势丝毫没有逆转的迹象。

气象组织发布的《温室气体公报》显示，2017年，全球首要温室气体二氧化碳的平均浓度为405.5ppm（百万分比浓度），在2016年403.3ppm和2015年400.1ppm的基础上再度升高，为前工业化时期（1750年前）水平的146%。

第二大温室气体甲烷的浓度也在2017年创下新高，达1859ppm，是前工业化时期的257%。大气中的甲烷大约有40%来自湿地或白蚁等自然排放源，其余的大约60%则来自于畜养牲畜、稻米种植、化学燃料开采、垃圾填埋和有机物燃烧等人类活动。

此外，由于东亚国家的生产和排放，三氯氟甲烷（CFC-11）气体的浓度也出现反弹，该气体严重加剧温室效应且能够破坏臭氧层，受到《蒙特利尔公约》的管制。

《公报》援引美国国家海洋和大气管理局的数据指出，自1990年至今，上述这些生命周期较长的温室气体对气候的增温效应已达41%。过去十年间，有82%的全球变暖系由二氧化碳所导致。

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）表示，"科学的结论毋庸置疑。假如不能迅速减少二氧化碳和其他温室气体的排放，气候变化就将对地球上的生物带来越发严重和不可逆转的破坏性影响。能够让我们采取行动的机遇之门几乎就要关闭了。"

气象组织副秘书长玛娜恩科娃（Elena Manaenkova）则表示，"二氧化碳在大气中能够存在数百年之久，在海洋中存在的时间更长。目前并没有什么神奇的手段能够将多余的二氧化碳从大气中全部去除，因而每一ppm的温室气体增长和每一点点的全球变暖都事关重大。"

今天发布的这份《温室气体公报》，将与联合国环境署即将于11月27日发布的《排放差距报告》，以及联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）在今年10月发布的《全球变暖1.5摄氏度特别报告》一起，共同在今年的《联合国气候变化框架公约》第24届缔约方大会（COP24）上为与会者提供决策的科学基础。

《联合国气候变化框架公约》第24届缔约方大会将于今年12月2日至14日期间在波兰卡托维兹召开，会议旨在通过一份《巴黎协定》的实施指南，将全球升温幅度尽可能控制在1.5摄氏度左右。

来源：联合国新闻