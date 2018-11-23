哈萨克斯坦与西班牙国防部代表在阿斯塔纳举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/11月23日 -- 据国防部消息，哈萨克斯坦国防部代表23日在阿斯塔纳会见到访的西班牙驻俄罗斯大使馆武官胡安·卡尔罗斯·罗佑·马尔蒂尼斯。

会谈中，双方就哈西两国国防和军事技术领域合作关系问题进行了讨论。

【编译：小穆】