马吉利斯议长尼格马图林会见外国客人

哈通社/阿斯塔纳/11月26日 -- 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林26日分别会见了出席首都阿斯塔纳召开的主题为《阿斯塔纳-全球一体化、安全与和平的中心》国际议会间会议的外国同仁。

会见俄罗斯国家杜马副主席谢尔盖·涅韦罗时，双方就哈俄议会间合作关系现状，并重申两国元首近日在彼得罗巴甫尔举行的第15届哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛期间达成的共识。



会见阿塞拜疆国民议会第一副议长兹亚菲特·阿斯科尔沃夫时，双方共同强调签署里海法律地位公约的重要性。尼格马图林表示，里海沿岸国家进入了新的历史阶段。

根据会谈结果，双方就继续加深两国议会间合作关系问题达成了共识。



会见土耳其大国民议会副议长穆斯塔法·申托普时，双方就哈土议会间合作前景问题深入交换了意见。

会谈中，双方关注了纳扎尔巴耶夫总统提出的突厥遗产复兴倡议。



最后，尼格马图林还分别会见立陶宛共和国议会副议长列米基吾斯·杰麦泰提斯和吉尔吉斯斯坦最高议会副议长阿斯耶勒·库杜拉诺娃。

会谈中，尼格马图林向出席会议的各国议会代表表示了感谢。

【编译：小穆】