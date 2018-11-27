"伟大草原之国精神"艺术展在土耳其多个城市举行

哈通社/阿拉木图/11月27日 -- 土耳其多个城市举行"伟大草原之国精神" 艺术展，该展会旨在展示19-20世纪哈萨克斯坦画家们的代表作品。

消息称，展会于本月14-24日期间在土耳其首都安卡拉举行，而于26日在布尔萨市举行。

展会期间，土耳其群众们将有机会欣赏哈萨克美术领域代表人物-叶夫根尼·希多尔金、阿布德拉希德·斯德汗诺夫、杜拉特·阿利耶夫、哈尼·巴亚诺夫、巴赫特·巴勒舍夫、玛拉特·别克耶夫、沙姆勒·古勒耶夫、尼勒利·布别、阿斯哈尔·耶斯道列特、阿勒玛古勒·梅恩德巴耶娃等人的创作的作品。





正如纳扎尔巴耶夫总统在署名文章《伟大草原之国7个优势》中指出，哈萨克斯坦是整个突厥民族祖辈起源的神圣之地。从哈萨克辽阔大地流传至世界各个角落的突厥部落和人民为其他国家和地区历史进程做出了重要贡献。





据了解，阿布勒汗·哈斯塔耶夫国家艺术博物馆是目前哈萨克斯坦最大的艺术博物馆。馆内收藏了哈萨克美术领域大规模的收藏品。"哈萨克草原精神" 艺术展旨在展示游牧文明独特的一面，哈萨克民族生活习俗、民族运动以及民族传统等。

博物馆负责人沙拉巴耶娃表示，纳扎尔巴耶夫总统的《伟大草原之国的7个优势》署名文章具有重要意义并起到了及时的研究作用。其中，民族文化、民族精神、历史和文化遗产价值和意义得到了体现。哈斯塔耶夫博物馆通过在国外举办展会致力于向全世界宣传哈萨克斯坦艺术家们的作品和哈萨克美术。

据悉，此次艺术展由文化和体育部、突厥文化国际组织（ТҮРКСОЙ）以及哈斯塔耶夫国家艺术博物馆共同组织举办。

【编译：冰山】