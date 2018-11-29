通过住房储蓄哈萨克斯坦人可在两年内购得新房

哈通社/阿斯塔纳/11月29日 - 统计分析网站Ranking.kz称，在首付房款比例为10.5%的情况下，有住房需求的哈萨克斯坦公民平均可在25个月内通过住房储蓄方案购买到新房。

根据该机构统计分析人员于日前进行的一项分析结果显示，借助哈萨克斯坦住房建设担保基金的按月储蓄计划，哈萨克斯坦城市居民可以再较短的时间里完成首付款的储蓄和交付。



在参与这些计划的各地市民当中，乌拉尔市市民只需要16个月的时间即可完成首付款的储蓄。



而阿特劳是、阿克套市、巴甫洛达尔市、克孜勒奥尔达市和塔拉兹市市民需要17个月。



完成首付款储蓄时间最长的城市是奇姆肯特市，该市参与住房储蓄基金项目的市民一般要40个月的时间才能完成首付款的储蓄。



此外，阿拉木图和乌斯卡曼市市民花费的时间也较长，达26个月。



据分析人员介绍，正在建设中的新房与已经建好的新房相比，售价会更加便宜，一般价格差距在20%左右。



目前哈萨克斯坦在建住房的售价为21.23万坚戈/平米，一居室住房的平均售价大约为750万坚戈。



【编译：木合塔尔·木拉提】