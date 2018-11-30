阿斯塔纳民族和睦大会第十七届会议在首都举行

哈通社/阿斯塔纳/11月30日 -- 阿斯塔纳民族和睦大会第十七届会议29日在首都阿斯塔纳举行。

据阿斯塔纳市政府官网消息，本届会议主题为"团结与稳定--精神文明复兴的基石"。



会议由阿斯塔纳副市长叶尔梅克•阿曼沙耶夫主持。



来自马吉利斯（议会下院）、民族和睦大会、阿斯塔纳市议会、政府各机构、民族文化团体以及社会知名人士等50余人出席了当天的会议。



参会的各方代表在会议期间，就纳扎尔巴耶夫总统的署名文章《伟大草原的七个优势》相关内容落实过程中，哈萨克斯坦民族和睦大会能够发挥的作用进行了讨论。



与会者们在发言中均强调了对团结、宽容、稳定这一全国人民共同迈向繁荣生活的基础概念的肯定与支持。



与会者们强调，将通过实际行动，努力落实纳扎尔巴耶夫总统署名文章《为大草原的七个优势》中概述的新目标和优先任务。



会议还谈及独立以来哈萨克斯坦民族和睦大会在保障各民族权益方面的工作。



截至目前，在首都阿斯塔纳共有22个民族文化协会，此外首都还建有可提供本民族语言教学的12所民族文化中心。



会议结束时，各方一致通过了一份总结性的决议文件。



【编译：木合塔尔·木拉提】