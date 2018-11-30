阿拉木图市举行第六届全国大学生青年论坛

哈通社/阿拉木图/11月30日 -- 阿尔法拉比哈萨克国立大学近日举行主题为"我相信青年！"的第六届全国大学生爱国者青年论坛。

据了解，该活动在"青年年"来临之际于首任总统日节日框架举办。

论坛框架下举行了"伟大草原之国青年"会议，并吸引全国70多个大学超过500名大学生参与。





据悉，第六届全国大学生青年论坛已成为聚集全国青年的重要平台。它旨在提高哈萨克斯坦年轻一代的爱国情怀和责任心并引导青年积极参与社会现代化进程。

自2013年以来每年举行的论坛以四个部分组成。其中包括，"我对国家的创新发展作出的贡献" 学生社会创新项目、"我能为国家繁荣做些什么？"论文比赛、"我相信青年！"公共-爱国诗歌创作、"永恒国家梦想" 爱国歌曲比赛等。





论坛框架下，阿尔法拉比哈萨克国立大学艺术团队和哈萨克斯坦演艺界歌手们向与会代表们献上了精彩演出节目。

值得一提的是，第六届全国大学生青年论坛在教育和科学部与阿拉木图市政府支持下由"复兴世界"基金会、"祖国青年"青年翼、作家协会、哈萨克电台共同组织举办。













【编译：冰山】